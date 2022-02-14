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Германия предоставляет Украине кредит в 150 млн евро

Понедельник, 14 февраля 2022, 16:29
фото ОП

Германия предоставляет Украине кредит в размере 150 миллионов евро.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Я рад, что могу сегодня объявить о скорой выплате 150 миллионов евро текущего несвязанного финансового кредита. Это дополнительно к поддержке со стороны ЕС", - сказал Шольц.

"Германия поддерживает Украину много лет, ни одна страна так сильно финансово не поддерживала Украину за последние 8 лет. Мы сделали украинскую экономику более устойчивой и независимой от иностранного влияния. Я могу заверить, что мы будем продолжать эту поддержку", – добавил он.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о решении США предоставить Украине макрофинансовую помощь.

Напомним, Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития.

Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 млн евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд. евро. Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях.

Кроме того, послы ЕС поддержали предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине дополнительной макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

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Темы: Германия


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