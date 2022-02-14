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Меджліс: Загроза нападу Росії реальна, але Київ не покинемо

Понеділок, 14 лютого 2022, 16:34
Рефат Чубаров на акції в Києві, 2018, ілюстартивне фото Getty Images

Меджліс кримськотатарського народу оцінює загрозу військового вторгнення Росії на материкову частину території України як реальну й імовірну, але не планує виїжджати з Києва. 

Джерело: заява Президії Меджлісу кримськотатарського народу за підписом голови Меджлісу Рефата Чубарова

Деталі: Меджліс реагує на звернення громадян України, "включаючи мешканців тимчасово окупованого Криму", на "загострення міжнародної ситуації, викликаної ультиматумом РФ країнам-членам НАТО та США", на загрозу вторгнення російських військ на материкову частину території України.

Дослівно: "Меджліс кримськотатарського народу оцінює загрозу військового вторгнення РФ на материкову частину території України або залучення Москвою інших сценаріїв військового нападу на Україну як реальну і ймовірну. (...)

Меджліс кримськотатарського народу не розглядає жодних пропозицій та варіантів  щодо зміни місцезнаходження центрального офісу Меджлісу, що розміщується у місті Києві.

Меджліс кримськотатарського народу також виходить з того, що в умовах загрози повномасштабного військового вторгнення РФ на материкову частину території України всі вищі органи державної влади та управління України повинні виконувати свої повноваження, перебуваючи у місцях свого постійного місцезнаходження".

Деталі: Меджліс зазначив, що він взаємодіє з органами державної влади та управління України, іноземними дипломатичними установами, місіями та представництвами міжнародних організацій в Україні, кримськотатарськими громадськими організаціями, а також приймає й консультує громадян.

Меджліс кримськотатарського народу висловлює довіру Збройним Силам України та вважає їх готовими до оборони України.

Меджліс закликає українців до єднання "з метою відсічі очікуваного військового вторгнення російських військ на материкову частину території України, а згодом – звільнення тимчасово окупованих РФ Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також окремих районів Донецької та Луганської областей".

Олена Рощенко, УП
Теми: МеджлісвійнаРосіякримські татари
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