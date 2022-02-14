Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Меджлис: Угроза нападения России реальна, но Киев не покинем

Понедельник, 14 февраля 2022, 16:34
Рефат Чубаров на акции в Киеве, 2018, иллюстративное фото Getty Images

Меджлис крымскотатарского народа оценивает угрозу военного вторжения России на материковую часть территории Украины как реальную и вероятную, но не планирует выезжать из Киева.

Источник: заявление Президиума Меджлиса крымскотатарского народа за подписью главы Меджлиса Рефата Чубарова

Детали: Меджлис реагирует на обращения граждан Украины, "включая жителей временно оккупированного Крыма", на "обострение международной ситуации, вызванной ультиматумом странам-членам НАТО и США", на угрозу вторжения российских войск на материковую часть территории Украины.

Дословно: "Меджлис крымскотатарского народа оценивает угрозу военного вторжения РФ на материковую часть территории Украины или привлечение Москвой других сценариев военного нападения на Украину как реальную и вероятную. (...)

Меджлис крымскотатарского народа не рассматривает никаких предложений и вариантов по изменению местонахождения центрального офиса Меджлиса, который размещается в Киеве.

Меджлис крымскотатарского народа также исходит из того, что в условиях угрозы полномасштабного военного вторжения РФ на материковую часть территории Украины, все высшие органы государственной власти и управления Украины должны выполнять свои полномочия, находясь в местах своего постоянного местонахождения".

Детали: Меджлис отметил, что он взаимодействует с органами государственной власти и управления Украины, иностранными дипломатическими учреждениями, миссиями и представительствами международных организаций в Украине, крымскотатарскими общественными организациями, а также принимает и консультирует граждан.

Меджлис крымскотатарского народа выражает доверие Вооруженным Силам Украины и считает их готовыми к обороне Украины.

Меджлис призывает украинцев к единению "в целях отражения  ожидаемого военного вторжения российских войск на материковую часть территории Украины, а впоследствии – освобождения временно оккупированных РФ Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Алена Рощенко, УП
Темы: МеджлисвойнаРосcиякрымские татары


powered by lun.ua
Главное сегодня

РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк

видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину

фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Все новости...
Меджлис
Меджлис призвал власть четче формулировать позицию по Крыму
Джеляла в СИЗО поставили на учет как "склонного к терроризму" – адвокат
Меджлис призывает к консультациям участников Крымской платформы из-за задержаний на полуострове
Последние новости
03:28
В ОП планируют осенью начать строительство Музея Майдана
02:32
Блокада Оттавы: полиция начала аресты митингующих
01:37
В Ростовскую область РФ поступило 5 млрд рублей для выплат эвакуированным из ОРДЛО
00:45
Три человека погибли из-за мощного шторма "Энис" в Британии
00:27
РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк
00:21
видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину
23:37
фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире
23:11
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
22:48
"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации
Все новости...