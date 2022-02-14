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Меджлис: Угроза нападения России реальна, но Киев не покинем

Понедельник, 14 февраля 2022, 15:34
Меджлис: Угроза нападения России реальна, но Киев не покинем
Рефат Чубаров на акции в Киеве, 2018, иллюстративное фото Getty Images

Меджлис крымскотатарского народа оценивает угрозу военного вторжения России на материковую часть территории Украины как реальную и вероятную, но не планирует выезжать из Киева.

Источник: заявление Президиума Меджлиса крымскотатарского народа за подписью главы Меджлиса Рефата Чубарова

Детали: Меджлис реагирует на обращения граждан Украины, "включая жителей временно оккупированного Крыма", на "обострение международной ситуации, вызванной ультиматумом странам-членам НАТО и США", на угрозу вторжения российских войск на материковую часть территории Украины.

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Дословно: "Меджлис крымскотатарского народа оценивает угрозу военного вторжения РФ на материковую часть территории Украины или привлечение Москвой других сценариев военного нападения на Украину как реальную и вероятную. (...)

Меджлис крымскотатарского народа не рассматривает никаких предложений и вариантов по изменению местонахождения центрального офиса Меджлиса, который размещается в Киеве.

Меджлис крымскотатарского народа также исходит из того, что в условиях угрозы полномасштабного военного вторжения РФ на материковую часть территории Украины, все высшие органы государственной власти и управления Украины должны выполнять свои полномочия, находясь в местах своего постоянного местонахождения".

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Детали: Меджлис отметил, что он взаимодействует с органами государственной власти и управления Украины, иностранными дипломатическими учреждениями, миссиями и представительствами международных организаций в Украине, крымскотатарскими общественными организациями, а также принимает и консультирует граждан.

Меджлис крымскотатарского народа выражает доверие Вооруженным Силам Украины и считает их готовыми к обороне Украины.

Меджлис призывает украинцев к единению "в целях отражения  ожидаемого военного вторжения российских войск на материковую часть территории Украины, а впоследствии – освобождения временно оккупированных РФ Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Алена Рощенко, УП
Темы: МеджлисвойнаРосcиякрымские татары
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