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SkyUp відновлює продаж квитків на всі рейси

Євген КізіловПонеділок, 14 лютого 2022, 17:26
фото Getty Images

Авіакомпанія SkyUp Airlines заявляє, що продовжує здійснювати польоти над Україною без змін і відновлює продаж квитків на всі рейси. Вони вже доступні на сайті авіаперевізника.

Джерело: сайт SkyUp

Дослівно: "Завдяки спільним діям авіакомпанії та уряду SkyUp залишається в українському небі у повному обсязі. Авіаперевізник працює у штатному режимі".

Деталі: Генеральний директор компанії Дмитро Сєроухов повідомив, що SkyUp провела складні переговори зі страховиками, Міністерством інфраструктури та урядом, і це дало позитивний результат - польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними.

За його словами, при цьому закордонні партнери авіакомпанії "продовжують регулярно оцінювати власні ризики й вести моніторинг ситуації" довкола України.

Передісторія: Раніше ескалація інформаційної ситуації навколо України призвела до того, що низка страхових компаній повідомили про припинення страхування літаків для польотів над Україною. Через це авіакомпанії SkyUp довелося припинити продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого.

Теми: авіа
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