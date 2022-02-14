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SkyUp возобновляет продажу билетов на все рейсы

Евгений КизиловПонедельник, 14 февраля 2022, 17:26
фото Getty Images

Авиакомпания SkyUp Airlines заявляет, что продолжает совершать полеты над Украиной без изменений и возобновляет продажу билетов на все рейсы. Они уже доступны на сайте авиаперевозчика.

Источник: сайт SkyUp

Дословно: "Благодаря совместным действиям авиакомпании и правительства SkyUp остается в украинском небе в полном объеме. Авиаперевозчик работает в штатном режиме".

Детали: Генеральный директор компании Дмитрий Сероухов сообщил, что SkyUp провела сложные переговоры со страховщиками, Министерством инфраструктуры и правительством, и это дало положительный результат – полеты в Украину остаются безопасными и защищенными.

По его словам, при этом зарубежные партнеры авиакомпании "продолжают регулярно оценивать свои риски и вести мониторинг ситуации" вокруг Украины.

Предыстория: Ранее эскалация информационной ситуации вокруг Украины привела к тому, что ряд страховых компаний сообщил о прекращении страхования самолетов для полетов над Украиной. Поэтому авиакомпании SkyUp пришлось прекратить продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля.

Темы: авиа


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