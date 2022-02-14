Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна арештувала п'ять іноземних суден, які ходили в окупований Крим

Євген КізіловПонеділок, 14 лютого 2022, 17:51
фото Getty Images

Херсонський міський суд наклав арешти на 5 суден, що порушили порядок відвідування окупованого Росією Криму.

Джерело: сайт Прокуратури АРК

Деталі: У відомстві нагадали, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території Криму та Севастополя, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства. Проте деякі іноземні судна, порушуючи законодавство, здійснюють заходи в Крим.

Заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів правоохоронні органи України кваліфікують як дії, "що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден".

Наразі вже накладені арешти на 59 суден-порушників.

У прокуратурі зазначили, що загалом за останні роки спостерігається істотне зменшення кількості іноземних суден, що заходять до закритих портів Криму.

Теми: Кримтранспортсударешт
powered by lun.ua
Головне сьогодні

РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську

відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну

фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі

На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію

Новини 18 лютого: евакуація жителів ОРДЛО в Росію, росЗМІ про вибух в Донецьку

Ватажки ОРДЛО записали свої звернення про евакуацію ще в середу

Усі новини...
Крим
Євробачення-2022: Суспільне знову питає у прикордонників, як Аліна Паш їздила у Крим
Десятки бойових кораблів РФ вийшли в море для "навчань" біля Криму
Окупанти пошкодили відому культурну пам’ятку в Криму
Останні новини
03:28
В ОП планують восени почати будівництво Музею Майдану
02:32
Блокада Оттави: поліція почала арешти мітингарів
01:37
В Ростовську область РФ надійшли 5 млрд рублів для виплат евакуйованим із ОРДЛО
00:45
Троє людей загинули через потужний шторм "Еніс" у Британії
00:27
РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську
00:21
відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну
23:37
фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі
23:11
Путін підписав указ про призов росіян із запасу на збори
22:48
"Ми знаємо російські методички": Британія закликає не вірити провокаціям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію
Усі новини...