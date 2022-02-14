Україна арештувала п'ять іноземних суден, які ходили в окупований Крим

Херсонський міський суд наклав арешти на 5 суден, що порушили порядок відвідування окупованого Росією Криму.

Джерело: сайт Прокуратури АРК

Деталі: У відомстві нагадали, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території Криму та Севастополя, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства. Проте деякі іноземні судна, порушуючи законодавство, здійснюють заходи в Крим.

Заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів правоохоронні органи України кваліфікують як дії, "що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден".

Наразі вже накладені арешти на 59 суден-порушників.

У прокуратурі зазначили, що загалом за останні роки спостерігається істотне зменшення кількості іноземних суден, що заходять до закритих портів Криму.