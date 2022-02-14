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Украина арестовала пять иностранных судов, ходивших в оккупированный Крым

Евгений КизиловПонедельник, 14 февраля 2022, 16:51
Украина арестовала пять иностранных судов, ходивших в оккупированный Крым
фото Getty Images

Херсонский городской суд наложил аресты на 5 судов, нарушивших порядок посещения оккупированного Россией Крыма.

Источник: сайт Прокуратуры АРК

Детали: В ведомстве напомнили, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории Крыма и Севастополя, гавани полуострова закрыты для международного судоходства. Однако некоторые иностранные суда, в нарушение законодательства, осуществляют заходы в Крым.

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Захождение судов под иностранным флагом в закрытые морские порты правоохранительные органы Украины квалифицируют как действия, "подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства, что влечет уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов".

Уже наложены аресты на 59 судов-нарушителей.

В прокуратуре отметили, что в целом за последние годы наблюдается существенное уменьшение количества иностранных судов, входящих в закрытые порты Крыма.

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Темы: Крымтранспортсударест
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