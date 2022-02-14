Украина арестовала пять иностранных судов, ходивших в оккупированный Крым

Херсонский городской суд наложил аресты на 5 судов, нарушивших порядок посещения оккупированного Россией Крыма.

Источник: сайт Прокуратуры АРК

Детали: В ведомстве напомнили, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории Крыма и Севастополя, гавани полуострова закрыты для международного судоходства. Однако некоторые иностранные суда, в нарушение законодательства, осуществляют заходы в Крым.

Захождение судов под иностранным флагом в закрытые морские порты правоохранительные органы Украины квалифицируют как действия, "подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства, что влечет уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов".

Уже наложены аресты на 59 судов-нарушителей.

В прокуратуре отметили, что в целом за последние годы наблюдается существенное уменьшение количества иностранных судов, входящих в закрытые порты Крыма.