"Захищаємо, а не панікуємо!": поліцію перевели в спецрежим

Особовий склад Національної поліції переведено на посилений варіант несення служби з 14 до 19 лютого 2022 року.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко на своїй сторінці у Facebook

Деталі: Очільник поліцейських повідомив, що це означає на практиці:

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⁃ збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях

⁃ розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні

⁃ взяття під охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

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Вказано, що це покликане оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян.

Пряма мова Клименка: "Посилений режим поліції - це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо!".