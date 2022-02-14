"Захищаємо, а не панікуємо!": поліцію перевели в спецрежим
Особовий склад Національної поліції переведено на посилений варіант несення служби з 14 до 19 лютого 2022 року.
Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко на своїй сторінці у Facebook
Деталі: Очільник поліцейських повідомив, що це означає на практиці:
⁃ збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях
⁃ розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні
⁃ взяття під охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.
Вказано, що це покликане оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян.
Пряма мова Клименка: "Посилений режим поліції - це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо!".