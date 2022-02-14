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"Захищаємо, а не панікуємо!": поліцію перевели в спецрежим

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 лютого 2022, 17:53
фото поліції

Особовий склад Національної поліції переведено на посилений варіант несення служби з 14 до 19 лютого 2022 року.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко на своїй сторінці у Facebook

Деталі: Очільник поліцейських повідомив, що це означає на практиці:

 ⁃ збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях

 ⁃ розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні

 ⁃ взяття під охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Вказано, що це покликане оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян.

Пряма мова Клименка: "Посилений режим поліції - це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо!".

Теми: поліціявійна
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