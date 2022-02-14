Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Защищаем, а не паникуем!": полицию перевели в спецрежим

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 февраля 2022, 16:53
Защищаем, а не паникуем!: полицию перевели в спецрежим
фото полиции

Личный состав Национальной полиции переведен на усиленный вариант несения службы с 14 по 19 февраля 2022 года.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко на своей странице в Facebook

Детали: Глава полицейских разъяснил, что это означает на практике:

Реклама:

⁃ увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах

⁃ развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране

⁃ взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

ВИДЕО ДНЯ

Указано, что это призвано более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан.

Прямая речь Клименко: "Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!".

Темы: полициявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
полиция
На Черниговщине на мине подорвался автомобиль патрульного: он и женщина погибли, 2 детей в больнице
Зеленский сделал "Маршала" генералом полиции
В Киеве разоблачена работница ВВК, которая получила от призывника 2 000 долларов
Последние новости
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: