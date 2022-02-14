"Защищаем, а не паникуем!": полицию перевели в спецрежим

Личный состав Национальной полиции переведен на усиленный вариант несения службы с 14 по 19 февраля 2022 года.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко на своей странице в Facebook

Детали: Глава полицейских разъяснил, что это означает на практике:

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⁃ увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах

⁃ развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране

⁃ взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

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Указано, что это призвано более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан.

Прямая речь Клименко: "Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!".