Хуліган обстріляв Офіс президента з рогатки

ОФІС ПРЕЗИДЕНТА. ФОТО З FACEBOOK ОП

Столичні правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, який обстріляв металевими кульками з рогатки вікна в Офісі президента.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Деталі: Затриманого доставили до територіального управління поліції для з’ясування всіх обставин.

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Вдень 14 лютого 32-річний киянин металевими кульками з рогатки стріляв по вікнах Офісу президента і пошкодив скло двох вікон адмінбудівлі.

На місці події правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.

Подію зареєстровали у Печерському управлінні поліції і за результатами перевірки діям киянина дадуть правову кваліфікацію.