Хуліган обстріляв Офіс президента з рогатки
Понеділок, 14 лютого 2022, 17:02
Столичні правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, який обстріляв металевими кульками з рогатки вікна в Офісі президента.
Джерело: пресслужба поліції Києва
Деталі: Затриманого доставили до територіального управління поліції для з’ясування всіх обставин.
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Вдень 14 лютого 32-річний киянин металевими кульками з рогатки стріляв по вікнах Офісу президента і пошкодив скло двох вікон адмінбудівлі.
На місці події правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.
Подію зареєстровали у Печерському управлінні поліції і за результатами перевірки діям киянина дадуть правову кваліфікацію.
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