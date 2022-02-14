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Хулиган обстрелял офис президента из рогатки

Алена МазуренкоПонедельник, 14 февраля 2022, 17:02
Хулиган обстрелял офис президента из рогатки
ОФИС ПРЕЗИДЕНТА. ФОТО С FACEBOOK ОП

Столичные правоохранители задержали 32-летнего мужчину, который обстрелял металлическими шариками из рогатки окна в Офисе президента.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Детали: Задержанного доставили в территориальное управление полиции для выяснения обстоятельств.

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Днем 14 февраля 32-летний киевлянин металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса президента и повредил стекла двух окон админздания.

На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

Событие зарегистрировали в Печерском управлении полиции и по результатам проверки действиям киевлянина дадут правовую квалификацию.

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Темы: Офис президентаполицияКиев
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