Хулиган обстрелял офис президента из рогатки

Столичные правоохранители задержали 32-летнего мужчину, который обстрелял металлическими шариками из рогатки окна в Офисе президента.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Детали: Задержанного доставили в территориальное управление полиции для выяснения обстоятельств.

Реклама:

Днем 14 февраля 32-летний киевлянин металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса президента и повредил стекла двух окон админздания.

На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

Событие зарегистрировали в Печерском управлении полиции и по результатам проверки действиям киевлянина дадут правовую квалификацию.