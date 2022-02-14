Хулиган обстрелял офис президента из рогатки
Понедельник, 14 февраля 2022, 18:02
Столичные правоохранители задержали 32-летнего мужчину, который обстрелял металлическими шариками из рогатки окна в Офисе президента.
Источник: пресс-служба полиции Киева
Детали: Задержанного доставили в территориальное управление полиции для выяснения обстоятельств.
Днем 14 февраля 32-летний киевлянин металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса президента и повредил стекла двух окон админздания.
На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия.
Событие зарегистрировали в Печерском управлении полиции и по результатам проверки действиям киевлянина дадут правовую квалификацию.