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Блінкен запевнив Україну у підтримці в разі військової агресії РФ

Понеділок, 14 лютого 2022, 18:24
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Сполучені Штати та партнери залишаються єдиними у відданості суверенітету та територіальній цілісності України, включаючи її економічну та фінансову стабільність.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, пише "Європейська правда".

"Секретар підкреслив, що, хоча безпосереднім пріоритетом Сполучених Штатів є підтримка зусиль щодо деескалації ситуації, будь-яка подальша військова агресія Росії проти України буде зустрінута швидкою, скоординованою та рішучою відповіддю", - йдеться у заяві речника Держдепу.

Кулеба раніше в понеділок написав у Twitter, що США ухвалили рішення надати Україні макрофінансову допомогу. У заяві Держдепу про нову фінансову допомогу не згадується.

Нагадаємо, Франція надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, яке може бути використане на конкретні проєкти розвитку.

Міністерство економіки та фінансів Франції надасть уряду України 200 млн євро кредиту, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро. Під ці гарантії наша держава зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах.

Крім того, посли ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії про надання Україні додаткової макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро.

Теми: СШАУкраїнаРосія
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