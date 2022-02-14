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Блинкен заверил Украину в поддержке в случае военной агрессии РФ

Понедельник, 14 февраля 2022, 18:24
энтони Блинкен, фото Getty Images

Соединенные Штаты и партнеры остаются едины в приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, включая ее экономическую и финансовую стабильность.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, пишет "Европейская правда".

"Секретарь подчеркнул, что, хотя непосредственным приоритетом Соединенных Штатов является поддержка усилий по деэскалации ситуации, любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым, скоординированным и решительным ответом", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа.

Кулеба ранее в понедельник написал в Twitter, что США приняли решение предоставить Украине макрофинансовую помощь. В заявлении Госдепа о новой финансовой помощи не упоминается.

Напомним, Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития.

Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 млн евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд евро. Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях.

Кроме того, послы ЕС поддержали предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине дополнительной макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

Темы: СШАУкраинаРосcия


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