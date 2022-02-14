Ще 8 винищувачів США F-15 приземлилися в Польщі

Ще вісім американських винищувачів F-15 приземлилися в понеділок у Польщі, щоб приєднатися до поточної місії НАТО в країні.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише "Європейська правда".

"Більше американських винищувачів F-15 приземлилися сьогодні на базі в Лаську. 8 машин приєднаються до тих, які прибули до Польщі минулого тижня. У рамках місії повітряного патрулювання НАТО ми дбаємо про безпеку в регіоні", - написав Блащак у Twitter.

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Kolejne amerykańskie myśliwce F15 wylądowały dziś w bazie w Łasku. 8 maszyn dołączy do tych, które przybyły do Polski w zeszłym tygodniu. W ramach misji #NATOAirPolicing dbamy o bezpieczeństwo w regionie. pic.twitter.com/Ni9ZmVlS00 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 14, 2022

Минулого тижня Сполучені Штати відправили до Польщі групу винищувачів F-15 Eagles для посилення колективної оборони НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Розгортання американських F-15 у Польщі підвищує можливості колективної оборони на східному фланзі НАТО та розширює місію з патрулювання повітряного простору, розповів генерал Джефф Харріган, командувач ВПС США в Європі та Африці.

6 лютого до Польщі прибули основні сили контингенту США для посилення східного флангу НАТО.