Еще 8 истребителей США F-15 приземлились в Польше

Еще восемь американских истребителей F-15 приземлились в понедельник в Польше, чтобы присоединиться к текущей миссии НАТО в стране.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда".

"Больше американских истребителей F-15 приземлились сегодня на базе в Ласке. 8 машин присоединятся к прибывшим в Польшу на прошлой неделе. В рамках миссии воздушного патрулирования НАТО мы заботимся о безопасности в регионе", - написал Блащак в Twitter.

Kolejne amerykańskie myśliwce F15 wylądowały dziś w bazie w Łasku. 8 maszyn dołączy do tych, które przybyły do Polski w zeszłym tygodniu. W ramach misji #NATOAirPolicing dbamy o bezpieczeństwo w regionie. pic.twitter.com/Ni9ZmVlS00 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 14, 2022

Соединенные Штаты на прошлой неделе отправили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles для усиления коллективной обороны НАТО.

Развертывание американских F-15 в Польше повышает возможности коллективной обороны на восточном фланге НАТО и расширяет миссию по патрулированию воздушного пространства, рассказал генерал Джефф Харриган, командующий ВВС США в Европе и Африке.

6 февраля в Польшу прибыли основные силы контингента США для усиления восточного фланга НАТО.