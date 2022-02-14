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Еще 8 истребителей США F-15 приземлились в Польше

Понедельник, 14 февраля 2022, 18:03
Еще 8 истребителей США F-15 приземлились в Польше
Американский истребитель F-15. Фото: Getty Images

Еще восемь американских истребителей F-15 приземлились в понедельник в Польше, чтобы присоединиться к текущей миссии НАТО в стране.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда".

"Больше американских истребителей F-15 приземлились сегодня на базе в Ласке. 8 машин присоединятся к прибывшим в Польшу на прошлой неделе. В рамках миссии воздушного патрулирования НАТО мы заботимся о безопасности в регионе", - написал Блащак в Twitter.

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Соединенные Штаты на прошлой неделе отправили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles для усиления коллективной обороны НАТО.

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Развертывание американских F-15 в Польше повышает возможности коллективной обороны на восточном фланге НАТО и расширяет миссию по патрулированию воздушного пространства, рассказал генерал Джефф Харриган, командующий ВВС США в Европе и Африке.

6 февраля в Польшу прибыли основные силы контингента США для усиления восточного фланга НАТО.

Темы: ПольшаСШАНАТОармия
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