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Лідери ЄС розглядають можливість проведення саміту щодо України цього тижня - ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 14 лютого 2022, 19:50
Засідання голів країн-членів ЄС у Брюсселі. Фото: Getty Images

Лідери країн Європейського союзу цього тижня можуть провести позапланову зустріч для обговорення ситуації навколо України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Financial Times з посиланням на чиновників у Брюсселі.

За даними видання, очікується, що президент Європейської ради Шарль Мішель розгляне варіант проведення такого саміту в кулуарах саміту ЄС-Африка, запланованого на 17-18 лютого.

Остаточне рішення можуть ухвалити після зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом РФ Владіміром Путіним у Москві 15 лютого.

Як відомо, країни ЄС обговорюють скоординований із США пакет санкцій щодо Росії на випадок її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Шольц у Києві заявив, що час візиту до Москви попередить Кремль про наслідки військової агресії в Україну.

Нагадаємо, міністри фінансів країн "Групи семи" попередили, що готові створити колективними санкціями масштабні та негайні наслідки для російської економіки у разі подальшої військової агресії проти України.

Президент Зеленський заявив, що Україна отримує "різну інформацію" щодо ризиків поточної ситуації, та вважає за необхідне бути готовим до поганих сценаріїв "у будь-який день".

Теми: ЄСвійнаРосія
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