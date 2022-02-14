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Лидеры ЕС рассматривают возможность проведения саммита по Украине на этой неделе - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 14 февраля 2022, 18:50
Лидеры ЕС рассматривают возможность проведения саммита по Украине на этой неделе - СМИ
Заседание глав стран-членов ЕС в Брюсселе. Фото: getty images

Лидеры стран Европейского союза на этой неделе могут провести внеплановую встречу для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Financial Times со ссылкой на чиновников в Брюсселе.

По данным издания, ожидается, что президент Европейского совета Шарль Мишель рассмотрит вариант проведения такого саммита в кулуарах саммита ЕС-Африка, запланированного на 17-18 февраля.

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Окончательное решение может быть принято после встречи канцлера Германии Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 15 февраля.

Как известно, страны ЕС обсуждают скоординированный с США пакет санкций в отношении России на случай ее вторжения в Украину.

Напомним, Шольц в Киеве заявил, что во время визита в Москву предупредит Кремль о последствиях военной агрессии в Украину.

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Напомним, министры финансов стран "Группы семи" предупредили, что готовы создать коллективными санкциями масштабные и немедленные последствия для российской экономики в случае дальнейшей военной агрессии против Украины.

Президент Зеленский заявил, что Украина получает "разную информацию" относительно рисков текущей ситуации и считает необходимым быть готовым к плохим сценариям "в любой день".

Темы: ЕСвойнаРосcия
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