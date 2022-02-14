На Прикарпатті кримінального авторитета застрелили в кріслі стоматолога – ЗМІ

На Прикарпатті проводиться поліцейська спецоперація для розшуку підозрюваного у вбивстві чоловіка: місцеві ЗМІ повідомляють, що вбитий - Ігор Дутка, кримінальний авторитет на прізвисько "Сухий".

Джерело: поліція Івано-Франківщини, місцеве видання "Галицький кореспондент"

Дослівно поліція: "За тривогою піднятий особовий склад поліції Івано-Франківщини, задіяні всі оперативні служби та наряди поліції.

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О 18.45 на лінію 102 надійшло повідомлення про вбивство в м. Яремче. До поліції звернувся лікар-стоматолог, який повідомив: у приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта. Зловмисник одразу втік.

Під час надання медичної допомоги постраждалий помер".

Деталі: Правоохоронці вказують, що на місці події працюють криміналісти, кінологи і слідчо-оперативна група для з’ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та пошуку причетних осіб.

ВІДЕО ДНЯ

В області проводиться спеціальна поліцейська операція. На пошуки підозрюваного задіяні всі оперативні служби і наряди поліції.

В обласній поліції УП зазначили, що вся відома наразі інформація оприлюднена на сайті. Місцеві ЗМІ ж повідомляють, що убитий - кримінальний авторитет "Сухий".