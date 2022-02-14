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На Прикарпатье криминальный авторитет застрелен в кресле стоматолога – СМИ

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 февраля 2022, 20:36
На Прикарпатье криминальный авторитет застрелен в кресле стоматолога – СМИ
иллюстративное фото Unsplash

На Прикарпатье проводится полицейская спецоперация по розыску подозреваемого в убийстве мужчины: местные СМИ сообщают, что убит Игорь Дутка, криминальный авторитет по кличке "Сухой".

Источник: полиция Ивано-Франковской области, местное издание "Галицкий корреспондент"

Дословно полиция: "По тревоге поднят личный состав полиции Ивано-Франковской области, задействованы все оперативные службы и наряды полиции.

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В 18.45 на линию 102 поступило сообщение об убийстве в г. Яремче. В полицию обратился врач-стоматолог, сообщивший: в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента. Злоумышленник сразу скрылся.

При оказании медицинской помощи пострадавший скончался".

Детали: Правоохранители указывают, что на месте происшествия работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа по выяснению обстоятельств совершенного уголовного правонарушения и поиска причастных лиц.

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В области производится специальная полицейская операция. На поиски подозреваемого привлечены все оперативные службы и наряды полиции.

В областной полиции УП отметили, что вся известная информация обнародована на сайте. Местные  же СМИ сообщают, что убит криминальный авторитет "Сухой".

Темы: криминалИвано-Франковская область
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