На Прикарпатье криминальный авторитет застрелен в кресле стоматолога – СМИ

На Прикарпатье проводится полицейская спецоперация по розыску подозреваемого в убийстве мужчины: местные СМИ сообщают, что убит Игорь Дутка, криминальный авторитет по кличке "Сухой".

Источник: полиция Ивано-Франковской области, местное издание "Галицкий корреспондент"

Дословно полиция: "По тревоге поднят личный состав полиции Ивано-Франковской области, задействованы все оперативные службы и наряды полиции.

В 18.45 на линию 102 поступило сообщение об убийстве в г. Яремче. В полицию обратился врач-стоматолог, сообщивший: в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента. Злоумышленник сразу скрылся.

При оказании медицинской помощи пострадавший скончался".

Детали: Правоохранители указывают, что на месте происшествия работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа по выяснению обстоятельств совершенного уголовного правонарушения и поиска причастных лиц.

В области производится специальная полицейская операция. На поиски подозреваемого привлечены все оперативные службы и наряды полиции.

В областной полиции УП отметили, что вся известная информация обнародована на сайте. Местные же СМИ сообщают, что убит криминальный авторитет "Сухой".