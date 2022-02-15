Канада вперше застосує закон про НС для боротьби з Covid-протестами

Вперше в історії Канади в країні застосують Закон про надзвичайні ситуації – він надасть федеральному уряду додаткові повноваження для боротьби з тривалими COVID-протестами.

Джерело: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, якого цитує CBC

Деталі: Закон надає уряду можливість "вживати спеціальних тимчасових заходів, які можуть бути неприйнятними в звичайний час", щоб впоратися з "невідкладною та критичною ситуацією" і її наслідками. Це дає поліції більше інструментів для відновлення порядку у місцях, де публічні збори є незаконними та небезпечними діями, такими як блокада та окупація.

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Зазначається, що заходи будуть географічно націлені, "розумні та пропорційні загрозам, для усунення яких вони призначені".

Уряд також виділяє та охороняє критичні зони, такі як прикордонні переходи та аеропорти. За словами Трюдо, застосування закону також дозволить уряду забезпечити надання основних послуг, таких як буксирування вантажівок.

Як повідомляється, зокрема краудфандингові платформи повинні реєструватися в Канадському центрі аналізу фінансових транзакцій і звітів (FINTRAC), національному агентстві фінансової розвідки, і мають повідомляти FINTRAC про великі та підозрілі транзакції. Раніше організатори акцій протесту зібрали мільйони доларів через краудфандингові сайти GoFundMe та GiveSendGo.

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Пряма мова: "Тепер ясно, що існують серйозні проблеми зі здатністю правоохоронних органів ефективно забезпечувати дотримання закону… Йдеться про те, щоб забезпечити безпеку канадців, захистити робочі місця людей та відновити довіру до наших інститутів".

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