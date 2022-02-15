Канада впервые применит закон о ЧС для борьбы с Covid-протестами
Впервые в истории Канады в стране применят Закон о чрезвычайных ситуациях – он предоставит федеральному правительству дополнительные полномочия для борьбы с длительными COVID-протестами.
Источник: премьер-министр Канады Джастин Трюдо, цитируемый CBC
Детали: Закон предоставляет правительству возможность "принимать специальные временные меры, которые могут быть неприемлемы в обычное время", чтобы справиться с "неотложной и критической ситуацией" и ее последствиями. Это дает полиции больше инструментов для восстановления порядка в местах, где публичные собрания являются незаконными и опасными действиями, такими как блокада и оккупация.
Отмечается, что меры будут географически нацелены, "умны и пропорциональны угрозам, для устранения которых они предназначены".
Правительство также выделяет и охраняет критические зоны, такие как пограничные переходы и аэропорты. По словам Трюдо, применение закона также позволит правительству обеспечить предоставление основных услуг, таких как буксировка грузовиков.
Как сообщается, в частности, краудфандинговые платформы должны будут регистрироваться в Канадском центре анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC), национальном агентстве финансовой разведки, и должны сообщать FINTRAC о крупных и подозрительных транзакциях. Ранее организаторы акций протеста собрали миллионы долларов через краудфандинговые сайты GoFundMe и GiveSendGo.
Прямая речь: "Теперь ясно, что существуют серьезные проблемы со способностью правоохранительных органов эффективно обеспечивать соблюдение закона… Речь идет о том, чтобы обеспечить безопасность канадцев, защитить рабочие места людей и восстановить доверие к нашим институтам".
Предыстория:
- 29 января после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков. Движение назвали "Конвоем Свободы". Он был вызван требованием обязательной вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады, реализуемым либеральным правительством Джастина Трюдо в начале января.
- Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку.
- Требования протестующих выросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до прекращения всех требований вакцинироваться по всей стране.