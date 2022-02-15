Канада впервые применит закон о ЧС для борьбы с Covid-протестами

Впервые в истории Канады в стране применят Закон о чрезвычайных ситуациях – он предоставит федеральному правительству дополнительные полномочия для борьбы с длительными COVID-протестами.

Источник: премьер-министр Канады Джастин Трюдо, цитируемый CBC

Детали: Закон предоставляет правительству возможность "принимать специальные временные меры, которые могут быть неприемлемы в обычное время", чтобы справиться с "неотложной и критической ситуацией" и ее последствиями. Это дает полиции больше инструментов для восстановления порядка в местах, где публичные собрания являются незаконными и опасными действиями, такими как блокада и оккупация.

Реклама:

Отмечается, что меры будут географически нацелены, "умны и пропорциональны угрозам, для устранения которых они предназначены".

Правительство также выделяет и охраняет критические зоны, такие как пограничные переходы и аэропорты. По словам Трюдо, применение закона также позволит правительству обеспечить предоставление основных услуг, таких как буксировка грузовиков.

Как сообщается, в частности, краудфандинговые платформы должны будут регистрироваться в Канадском центре анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC), национальном агентстве финансовой разведки, и должны сообщать FINTRAC о крупных и подозрительных транзакциях. Ранее организаторы акций протеста собрали миллионы долларов через краудфандинговые сайты GoFundMe и GiveSendGo.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Теперь ясно, что существуют серьезные проблемы со способностью правоохранительных органов эффективно обеспечивать соблюдение закона… Речь идет о том, чтобы обеспечить безопасность канадцев, защитить рабочие места людей и восстановить доверие к нашим институтам".

Предыстория: