Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Канада впервые применит закон о ЧС для борьбы с Covid-протестами

Анастасия КалатурВторник, 15 февраля 2022, 01:28
ФОТО: GETTY IMAGES

Впервые в истории Канады в стране применят Закон о чрезвычайных ситуациях – он предоставит федеральному правительству дополнительные полномочия для борьбы с длительными COVID-протестами.

Источник: премьер-министр Канады Джастин Трюдо, цитируемый CBC

Детали: Закон предоставляет правительству возможность "принимать специальные временные меры, которые могут быть неприемлемы в обычное время", чтобы справиться с "неотложной и критической ситуацией" и ее последствиями. Это дает полиции больше инструментов для восстановления порядка в местах, где публичные собрания являются незаконными и опасными действиями, такими как блокада и оккупация.

Отмечается, что меры будут географически нацелены, "умны и пропорциональны угрозам, для устранения которых они предназначены".

Правительство также выделяет и охраняет критические зоны, такие как пограничные переходы и аэропорты. По словам Трюдо, применение закона также позволит правительству обеспечить предоставление основных услуг, таких как буксировка грузовиков.

Как сообщается, в частности, краудфандинговые платформы должны будут регистрироваться в Канадском центре анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC), национальном агентстве финансовой разведки, и должны сообщать FINTRAC о крупных и подозрительных транзакциях. Ранее организаторы акций протеста собрали миллионы долларов через краудфандинговые сайты GoFundMe и GiveSendGo.

Прямая речь: "Теперь ясно, что существуют серьезные проблемы со способностью правоохранительных органов эффективно обеспечивать соблюдение закона… Речь идет о том, чтобы обеспечить безопасность канадцев, защитить рабочие места людей и восстановить доверие к нашим институтам".

Предыстория:

  • 29 января после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков. Движение назвали "Конвоем Свободы". Он был вызван требованием обязательной вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады, реализуемым либеральным правительством Джастина Трюдо в начале января.
  • Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку.
  • Требования протестующих выросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до прекращения всех требований вакцинироваться по всей стране.

Темы: Канадакоронавирусакции


powered by lun.ua
Главное сегодня

РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк

видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину

фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Все новости...
Канада
Канада даст Украине летальное оружие и кредит почти на 400 млн долларов
Полиция разогнала митингующих с моста между Канадой и США после шестидневной блокады
Канада тоже забирает из Украины своих военных инструкторов
Последние новости
03:28
В ОП планируют осенью начать строительство Музея Майдана
02:32
Блокада Оттавы: полиция начала аресты митингующих
01:37
В Ростовскую область РФ поступило 5 млрд рублей для выплат эвакуированным из ОРДЛО
00:45
Три человека погибли из-за мощного шторма "Энис" в Британии
00:27
РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк
00:21
видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину
23:37
фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире
23:11
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
22:48
"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации
Все новости...