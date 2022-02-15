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Канада дасть Україні летальну зброю і кредит на майже 400 млн доларів

Анастасія КалатурВівторок, 15 лютого 2022, 03:30
ФОТО: GETTY IMAGES

Канада надасть Україні кредит - 393 млн доларів США – та летальну зброю.

Джерело: міністр оборони Канади Аніта Ананд в "Укрінформ"; прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, якого цитує Reuters

Деталі: Зазначається, що Канада надасть летальне спорядження та боєприпаси на 6,1 млн доларів США. Це "автомати, пістолети, карабіни, 1,5 млн набоїв, снайперські гвинтівки та інше обладнання".

Пряма мова Трюдо: "У світлі серйозності ситуації та після розмов з нашими українськими партнерами я схвалив надання летального спорядження та боєприпасів на суму 7,8 мільйона канадських доларів…

Мета цієї підтримки з боку Канади та інших наших партнерів - відмовити Росію від продовження агресії щодо України".

Що передувало:

  • Наприкінці січня Канада пообіцяла надати уряду України кредит до 120 млн доларів, аби підтримати економічну стійкість України.
  • Крім того, 5 лютого Канада скерувала в Україну транспортний літак із військовою допомогою. Вона складається із засобів індивідуального захисту, засобів перевезення вантажів, засобів ведення спостереження і розвідувального обладнання.

Теми: Канада
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