Канада дасть Україні летальну зброю і кредит на майже 400 млн доларів

Канада надасть Україні кредит - 393 млн доларів США – та летальну зброю.

Джерело: міністр оборони Канади Аніта Ананд в "Укрінформ"; прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, якого цитує Reuters

Деталі: Зазначається, що Канада надасть летальне спорядження та боєприпаси на 6,1 млн доларів США. Це "автомати, пістолети, карабіни, 1,5 млн набоїв, снайперські гвинтівки та інше обладнання".

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Пряма мова Трюдо: "У світлі серйозності ситуації та після розмов з нашими українськими партнерами я схвалив надання летального спорядження та боєприпасів на суму 7,8 мільйона канадських доларів…

Мета цієї підтримки з боку Канади та інших наших партнерів - відмовити Росію від продовження агресії щодо України".

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