"Слуги народу" хочуть дозволити голосувати онлайн депутатам із Covid 

15 лютого у Верховній Раді планують провести голосування щодо ініціативи дозволити народним депутатам, які перебувають на лікарняному через коронавірус, голосувати віддалено різнокольоровими картками за допомогою відеозв'язку.

Джерело: "Суспільне" за підсумками засідання фракції "Слуга народу", яке відбулося ввечері 14 лютого

Деталі: За словами голови депутатської фракції "Слуги народу" Давида Арахамії, таке голосування онлайн дозволить депутатам, які легко хворіють на коронавірус і добре почуваються, не відриватися від законотворчого процесу.

Пряма мова Арахамії: "У нас є хвилі ковіду. Є люди, які нормально почуваються, але в них Covid-19. Вони можуть голосувати за важливі закони, якщо ми впровадимо цей механізм".

Деталі: Як пояснила депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, людина, яка має ковідний лікарняний, під'єднується онлайн – і в період, коли всі голосують, піднімає одну з трьох різнокольорових карток онлайн.

Пряма мова Василевської-Смаглюк: "Три картки відповідного кольору. Депутати будуть піднімати – і буде рахувати лічильна комісія. Це представники апарату, які сидять біля входу і займаються перевіркою системи "Рада".