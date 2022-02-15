"Слуги народа" хотят разрешить голосовать онлайн депутатам с Covid

15 февраля в Верховной Раде планируют провести голосование по инициативе разрешить народным депутатам, которые находятся на больничном из-за коронавируса, голосовать удаленно разноцветными карточками с помощью видеосвязи.

Источник: "Суспільне" по итогам заседания фракции "Слуга народа", которое состоялось вечером 14 февраля

Детали: По словам главы депутатской фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, такое голосование онлайн позволит депутатам, которые легко болеют коронавирусом и хорошо чувствуют себя, не отрываться от законотворческого процесса.

Прямая речь Арахамии: "У нас есть волны ковида. Есть люди, которые нормально себя чувствуют, но у них Covid-19. Они могут голосовать за важные законы, если мы внедрим этот механизм".

Детали: Как пояснила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, человек, имеющий ководный больничный, подключается онлайн – и в период, когда все голосуют, поднимает одну из трех разноцветных карт онлайн.

Прямая речь Василевской-Смаглюк: "Три карточки соответствующего цвета. Депутаты будут поднимать – и будет считать счетная комиссия. Это представители аппарата, сидящие у входа и занимающиеся проверкой системы "Рада".