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"Слуги народа" хотят разрешить голосовать онлайн депутатам с Covid

Вторник, 15 февраля 2022, 08:00
Слуги народа хотят разрешить голосовать онлайн депутатам с Covid
Давид Арахамия, фото Дмитрия Ларина, УП

15 февраля в Верховной Раде планируют провести голосование по инициативе разрешить народным депутатам, которые находятся на больничном из-за коронавируса, голосовать удаленно разноцветными карточками с помощью видеосвязи.

Источник: "Суспільне" по итогам заседания фракции "Слуга народа", которое состоялось вечером 14 февраля

Детали: По словам главы депутатской фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, такое голосование онлайн позволит депутатам, которые легко болеют коронавирусом и хорошо чувствуют себя, не отрываться от законотворческого процесса.

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Прямая речь Арахамии: "У нас есть волны ковида. Есть люди, которые нормально себя чувствуют, но у них Covid-19. Они могут голосовать за важные законы, если мы внедрим этот механизм".

Детали: Как пояснила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, человек, имеющий ководный больничный, подключается онлайн – и в период, когда все голосуют, поднимает одну из трех разноцветных карт онлайн.

Прямая речь Василевской-Смаглюк: "Три карточки соответствующего цвета. Депутаты будут поднимать – и будет считать счетная комиссия. Это представители аппарата, сидящие у входа и занимающиеся проверкой системы "Рада".

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Темы: Верховная РадаСлуга народаCovid-2019
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