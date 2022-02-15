Міністри закордонних справ країн Балтії планують візит до України

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії готуються відвідати Україну у зв'язку із занепокоєнням на тлі можливого вторгнення Росії.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Попередньо ми домовилися з нашими колегами з країн Балтії, і поки що підтверджується наш можливий візит найближчим часом", - сказав Ландсбергіс.

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За його словами, приєднання до такого візиту інших міністрів країн Євросоюзу та НАТО стало б "дуже сильним сигналом", а такий "політичний щит" дав би змогу виграти час та відстрочити напад Росії, якщо таке справді планується.

Раніше повідомлялося, що в Україну цього тижня з офіційними візитами приїдуть міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо і глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс, а також спікер Сейму Польщі Томаш Гродський.

Як відомо, у понеділок до Києва з візитом приїжджав канцлер Німеччини Олаф Шольц.