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Министры иностранных дел стран Балтии планируют визит в Украину

"Европейская правда"Вторник, 15 февраля 2022, 08:30

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии готовятся посетить Украину в связи с обеспокоенностью на фоне возможного вторжения России.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Предварительно мы договорились с нашими коллегами из стран Балтии, и пока подтверждается наш возможный визит в ближайшее время", - сказал Ландсбергис.

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По его словам, присоединение к такому визиту других министров стран Евросоюза и НАТО стало бы "очень сильным сигналом", а такой "политический щит" дал бы возможность выиграть время и отсрочить нападение России, если такое действительно планируется.

Ранее сообщалось, что на єтой неделе в Украину с официальными визитами приедут министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо и глава МИД Великобритании Лиз Трасс, а также спикер Сейма Польши Томаш Гродский.

Как известно, в понедельник в Киев с визитом приезжал канцлер Германии Олаф Шольц.

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Темы: ЛатвияЛитваЭстония
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