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Путін додає військовий потенціал поблизу України і в Білорусі - Пентагон

"Європейська правда"Вівторок, 15 лютого 2022, 09:49
Російський військовий, фото Міноборони РФ

Президент Росії Володимир Путін за останні кілька днів додав додатковий військовий потенціал уздовж кордону з Україною, а також у районі Білорусі.

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, пише "Європейська правда".

За його словами, серед цих додаткових активів є загальновійськові можливості, зокрема: артилерія, протиповітряна та протиракетна оборона, десантні кораблі у Чорному морі, піхота, логістика та підтримка.

Він зазначив, що Сполучені Штати дуже відверті з Києвом щодо своїх розвідувальних оцінок російських сил.

"Путін продовжує робити те, що ви очікуєте від людини, яка планує велику військову операцію, тобто підвищувати боєздатність і розширювати можливості своїх сил. Очевидно, що ми не хочемо такого результату, як і українці, і, звичайно, наші союзники по НАТО", — сказав Кірбі.

Він зазначив, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, схоже, дав зрозуміти, що він все ще вважає, що є місце для дипломатії.

"Ми вітали б використання цього шляху російськими, тому що ми теж вважаємо, що все ще має бути і може бути дипломатичний шлях уперед. В силах Путіна зараз прийняти правильне рішення. І, очевидно, ми сподіваємось, що він це зробить", - сказав він.

Нагадаємо, уряд США запропонував Україні гарантії суверенних кредитів в розмірі до $1 мільярда для підтримки програми економічних реформ і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Теми: РосіявійнаСШАПутін
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