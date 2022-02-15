Путин добавляет военный потенциал вблизи Украины и в Беларуси – Пентагон

Президент России Владимир Путин за последние пару дней добавил дополнительный военный потенциал вдоль границы с Украиной, а также в районе Беларуси.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет "Европейская правда".

По его словам, среди этих дополнительных активов есть общевойсковые возможности, в том числе: артиллерия, противовоздушная и противоракетная оборона, десантные корабли в Черном море, пехота, логистика и поддержка.

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По его словам, Соединенные Штаты очень откровенны с Киевом в отношении своих разведывательных оценок этих российских сил.

"Путин продолжает делать то, что вы ожидаете от человека, планирующего крупную военную операцию, то есть повышать боеготовность и расширять возможности своих сил. Очевидно, что мы не хотим такого исхода, как и украинцы, и, конечно же, наши союзники по НАТО", — сказал Кирби.

Он отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, похоже, дал понять, что он все еще считает, что есть место для дипломатии.

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"Мы приветствовали бы использование этого пути русскими, потому что мы тоже считаем, что все еще должен быть и может быть дипломатический путь вперед. В силах г Путина сейчас принять правильное решение. И, очевидно, мы надеемся, что он это сделает", - сказал он.

Напомним, правительство США предложило Украине гарантии суверенных кредитов в размере до $1 миллиарда для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.