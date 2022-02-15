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Путин добавляет военный потенциал вблизи Украины и в Беларуси – Пентагон

"Европейская правда"Вторник, 15 февраля 2022, 09:49
Российский военный, фото Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин за последние пару дней добавил дополнительный военный потенциал вдоль границы с Украиной, а также в районе Беларуси.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет "Европейская правда".

По его словам, среди этих дополнительных активов есть общевойсковые возможности, в том числе: артиллерия, противовоздушная и противоракетная оборона, десантные корабли в Черном море, пехота, логистика и поддержка.

По его словам, Соединенные Штаты очень откровенны с Киевом в отношении своих разведывательных оценок этих российских сил.

"Путин продолжает делать то, что вы ожидаете от человека, планирующего крупную военную операцию, то есть повышать боеготовность и расширять возможности своих сил. Очевидно, что мы не хотим такого исхода, как и украинцы, и, конечно же, наши союзники по НАТО", — сказал Кирби.

Он отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, похоже, дал понять, что он все еще считает, что есть место для дипломатии.

"Мы приветствовали бы использование этого пути русскими, потому что мы тоже считаем, что все еще должен быть и может быть дипломатический путь вперед. В силах г Путина сейчас принять правильное решение. И, очевидно, мы надеемся, что он это сделает", - сказал он.

Напомним, правительство США предложило Украине гарантии суверенных кредитов в размере до $1 миллиарда для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Темы: РосcиявойнаСШАПутин


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