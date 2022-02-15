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Коломойський вважає, що ведуча Мосейчук може піти у президенти

Роман Кравець, Ірина БалачукВівторок, 15 лютого 2022, 10:25
Ігор Коломойський. Фото Дмитра Ларіна

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що в Україні якщо і з’явиться якийсь новий кандидат у президенти, то це може бути хтось із журналістів, наприклад, ведуча Наталія Мосейчук.

Джерело: Коломойський в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова Коломойського на запитання, чи він вірить, що з'явиться якийсь новий кандидат у президенти: "Не вірю. Не бачу поки що. Я думаю, може, серед вас журналістів... Мосейчук (ведуча ток-шоу "Право на владу" на 1+1 – УП) може піти".

Деталі: При цьому Коломойський зазначив, що ніколи з нею про це не говорив, а відповідаючи на запитання, просто прикинув, хто "має стовідсоткову впізнаваність".

Він також заявив, що не знає, чи підтримував би її, якби балотувалась, але додав, що "це хороший був би батл" з точки зору боротьби кандидатів.

Серед інших відомих осіб Коломойський назвав ведучого Савіка Шустера та Дмитра Гордона, але відразу ж заявив, що "Шустер точно не піде". А, говорячи про Гордона, зазначив, що "два євреї поспіль... потрібна пауза".

Теми: КоломойськийвибориЗМІ
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