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Коломойский считает, что ведущая Мосейчук может пойти в президенты

Роман Кравец, Ирина БалачукВторник, 15 февраля 2022, 09:25
Коломойский считает, что ведущая Мосейчук может пойти в президенты
Игорь Коломойский. Фото Дмитрия Ларина

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что в Украине если и появится какой-то новый кандидат в президенты, то это может быть кто-то из журналистов, например, ведущая Наталия Мосейчук.

Источник: Коломойский в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Коломойского на вопрос, верит ли он, что появится какой-то новый кандидат в президенты: "Не верю. Не вижу пока. Я думаю, может, среди вас журналистов… Мосейчук (ведущая ток-шоу "Право на владу" на 1+1 – УП) может пойти".

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Детали: При этом Коломойский отметил, что никогда с ней об этом не говорил, а отвечая на вопрос, просто навскидку прикинул, кто "имеет стопроцентную узнаваемость".

Он также заявил, что не знает, поддерживал ли бы ее, если бы баллотировалась, но добавил, что "это хороший был бы батл" с точки зрения борьбы кандидатов.

Среди других узнаваемых лиц Коломойский назвал ведущего Савика Шустера и Дмитрия Гордона, но сразу же заявил, что "Шустер точно не пойдет". А, говоря о Гордоне, отметил, что "два еврея подряд... нужна пауза".

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Темы: КоломойскийвиборыСМИ
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