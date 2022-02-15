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Посольство Литви не планує залишати Київ

Вівторок, 15 лютого 2022, 10:46

Посольство Литви найближчим часом не планує переїжджати з Києва до західної частини України на тлі можливого російського вторгнення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол Вальдемар Серапінас у коментарі LRT.

"Наразі таких планів немає взагалі, посольство Литви у Києві працює у повному обсязі, виконуючи всі функції, у тому числі й щодо консульської допомоги нашим громадянам", — сказав Серапінас.

Посол зазначив, що у Києві відчувається загальна напруга, "але життя йде добре, люди працюють, люди дуже зосереджені".

"Єдність у ці дні дуже помітна, всі готуються захищати свою країну, якщо це буде необхідно", - охарактеризував ситуацію в Україні посол.

Нагадаємо, Державний департамент США підтвердив, що тимчасово перемістить своє посольство в Україні з Києва до Львова.

Канада також перенесла посольство з Києва у Львів. Крім того, низка країни ЄС закликали громадян невідкладно залишити Україні на тлі повідомлень про зростання загрози російського нападу. 

Водночас українські військові експерти вважають украй малоймовірною військову атаку РФ на Київ.

Теми: Литва
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