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Посольство Литвы не планирует покидать Киев

Вторник, 15 февраля 2022, 10:46

Посольство Литвы в ближайшее время не планирует переезжать из Киева в западную часть Украины на фоне возможного российского вторжения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Вальдемар Серапинас в комментарии LRT.

"Пока таких планов нет вообще, посольство Литвы в Киеве работает в полном объеме, выполняя все функции, в том числе и по консульской помощи нашим гражданам", - сказал Серапинас.

Посол отметил, что в Киеве чувствуется общее напряжение, "но жизнь идет, люди работают, люди очень сосредоточены".

"Единство в эти дни очень заметно, все готовятся защищать свою страну, если это будет необходимо", - охарактеризовал ситуацию в Украине посол.

Напомним, Государственный департамент США подтвердил, что временно переместит свое посольство в Украине из Киева во Львов.

Канада также перенесла посольство из Киева во Львов. Кроме того, ряд стран ЕС призвали граждан безотлагательно оставить Украине на фоне сообщений о росте угрозы российского нападения.

В то же время украинские военные эксперты считают крайне маловероятной военную атаку РФ на Киев.

Темы: Литва


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