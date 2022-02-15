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СБУ розпочинає контрдиверсійні навчання на Запоріжжі

Валентина РоманенкоВівторок, 15 лютого 2022, 10:15
СБУ розпочинає контрдиверсійні навчання на Запоріжжі
ілюстративне фото навчань СБУ

Служба безпеки України з 15 лютого до початку березня проведе контрдиверсійні навчання на Запоріжжі.

Джерело: речник управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко у своєму Facebook

Деталі: Вказано, що з 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при управлінні СБУ в Запорізькій області розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання на території Запорізької області, які проходитимуть до початку березня.

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Метою навчань є вдосконалення міжвідомчої взаємодії силових структур та органів влади, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання умовних диверсійних груп.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що засвідчують особу.

Наголошується, що навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння.

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Таким чином на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.

Дослівно СБУ: "Тренування проходитимуть у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини.

Принагідно СБУ закликає громадян бути пильними.

У разі потрапляння у поле зору осіб, які проявляють підвищений інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади і управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати, просимо невідкладно повідомляти на гарячу лінію управління СБУ в Запорізькій області за телефоном (061) 239-60-40".

Теми: СБУЗапорізька область
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