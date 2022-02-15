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СБУ розпочинає контрдиверсійні навчання на Запоріжжі

Валентина РоманенкоВівторок, 15 лютого 2022, 11:15
ілюстративне фото навчань СБУ

Служба безпеки України з 15 лютого до початку березня проведе контрдиверсійні навчання на Запоріжжі.

Джерело: речник управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко у своєму Facebook

Деталі: Вказано, що з 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при управлінні СБУ в Запорізькій області розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання на території Запорізької області, які проходитимуть до початку березня.

Метою навчань є вдосконалення міжвідомчої взаємодії силових структур та органів влади, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання умовних диверсійних груп.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що засвідчують особу.

Наголошується, що навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння.

Таким чином на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.

Дослівно СБУ: "Тренування проходитимуть у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини.

Принагідно СБУ закликає громадян бути пильними.

У разі потрапляння у поле зору осіб, які проявляють підвищений інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади і управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати, просимо невідкладно повідомляти на гарячу лінію управління СБУ в Запорізькій області за телефоном (061) 239-60-40".

Теми: СБУЗапорізька область
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