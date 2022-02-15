СБУ начинает контрдиверсионные учения на Запорожье

Служба безопасности Украины с 15 февраля по начало марта проведет контрдиверсионные учения в Запорожской области.

Источник: спикер управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко в своем Facebook

Детали: Указано, что с 15 февраля координационная группа Антитеррористического центра при управлении СБУ в Запорожской области начинает многоэтапные контрдиверсионные учения на территории Запорожской области, которые будут проходить до начала марта.

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Целью учений является усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Отмечается, что обучение пройдет в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.

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Таким образом, на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей.

Дословно СБУ: "Тренировки будут проходить в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и безусловным соблюдением прав и свобод человека.

Попутно СБУ призывает граждан быть бдительными.

В случае попадания в поле зрения лиц, проявляющих повышенный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать на горячую линию управления СБУ в Запорожской области по телефону (061) 239-60-40.