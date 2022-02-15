Кулеба відреагував на заяву МЗС Греції щодо загибелі етнічних греків на Донбасі

Глава МЗС Дмитро Кулеба не вбачає національного підґрунтя в інциденті з загибеллю двох етнічних греків та поранення ще двох у селі Гранітне на Донеччині.

Про це він заявив на брифінгу у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Відбувся трагічний інцидент. Але ми не бачимо в ньому направленості проти громадян України грецького походження. Зараз правоохоронні органи цим питанням займаються, але тут не було злочину на національному ґрунті" - сказав Кулеба.

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Напередодні МЗС Греції заявило про необхідність захисту грецької громади в Україні після загибелі двох етнічних греків та поранення ще двох у селі Гранітне на Донеччині - за словами міністерства, вбивство скоїли українські військові.

Раніше поліція Донеччини заявила, що затримала двох чоловіків через стрілянину у Гранітному. Стрілянина сталася 13 лютого близько 00:45 ночі на території кафе.

До поліції надійшло повідомлення про те, що в результаті конфлікту між відвідувачами невідомі почали стріляти зі зброї. На виклик відразу прибули бійці спецпідрозділу КОРД, слідчо-оперативна група поліції Волновахи та "швидка".

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Правоохоронці затримали двох чоловіків, поліцейські вилучили речові докази, зокрема зброю. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтями про умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів, про замах на умисне вбивство та про хуліганство.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.