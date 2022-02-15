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Кулеба отреагировал на заявление МИД Греции по поводу гибели этнических греков на Донбассе

Вторник, 15 февраля 2022, 10:28
Кулеба отреагировал на заявление МИД Греции по поводу гибели этнических греков на Донбассе

Глава МИД Дмитрий Кулеба не видит национальной основы в инциденте с гибелью двух этнических греков и ранения еще двоих в селе Гранитное Донецкой области.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Произошел трагический инцидент. Но мы не видим в нем направленности против граждан Украины греческого происхождения. Сейчас правоохранительные органы этим вопросом занимаются, но здесь не было преступления на национальной почве", - сказал Кулеба.

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Накануне МИД Греции заявил о необходимости защиты греческой общины в Украине после гибели двух этнических греков и ранения еще двоих в селе Гранитное Донецкой области - по словам министерства, убийство совершили украинские военные.

Ранее полиция Донецкой области заявила, что задержала двух мужчин из-за стрельбы в Гранитном. Стрельба произошла 13 февраля около 00:45 ночи на территории кафе.

В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта между посетителями неизвестные стали стрелять из оружия. По вызову сразу прибыли бойцы спецподразделения КОРД, следственно-оперативная группа полиции Волновахи и "скорая".

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Правоохранители задержали двоих мужчин, полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие. По этому факту начато уголовное производство по статьям об умышленном убийстве двух или более лиц из хулиганских мотивов, покушении на умышленное убийство и хулиганстве.

Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Темы: Кулеба ДмитрийДонбасс
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