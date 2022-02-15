Підозра у держзраді: силовики викрили 22-річного кремлівського агітатора

Іван Росада. фото з його Facebook

Силовики викрили та оголосили підозру в держзраді громадянину України, який вів підривну діяльність на шкоду інформаційній безпеці України.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але за даними джерела УП, це 22-річний Іван Росада (внесений також до списку "Миротворця" за поширення російської пропаганди).

Реклама:

За даними СБУ, чоловік, який позиціонував себе "журналістом" та "лідером думок", погодився на співпрацю з представниками РФ.

За даними слідства, підозрюваний на замовлення представників ЗМІ Російської Федерації під час виступів на російських телеканалах, які зараз перебувають під санкціями, а також в соціальних мережах розповсюджував недостовірну інформацію з метою маніпулювання суспільною думкою і дискредитації державної влади.

Інформація стосувалася нібито перебування України під зовнішнім управлінням, а також він відкрито звинувачував українських військових в обстрілах мирного населення.

ВІДЕО ДНЯ

Вказано, що інструкції зловмисник отримував електронними каналами зв’язку, а оплату – через заборонені електронні гаманці. Так званий "журналіст" регулярно звітував перед своїми кураторами через спеціально створений телеграм-канал.

Слідством встановлено, що зловмисник регулярно виїжджав за кордон для особистих зустрічей з російськими кураторами. З ними він обговорював деталі "інформкампаній" та отримував готівку для фінансування злочинних акцій.

У подальшому куратори зосередили його роботу на дестабілізації суспільно-політичної ситуації в України. Він почав організовувати фейкові проплачені протестні акції у столиці, наголошують в СБУ. Для цього, зокрема, наймав для "масовки" людей, які мали імітувати соціальне невдоволення чинною владою.

Вказується, що останнє завдання "медійника" було розпочати збір підписів за імпічмент чинного президента. Зловмисник погодився за грошову винагороду підробити понад мільйон підписів, нібито від імені українців.

Співробітники СБУ затримали псевдожурналіста.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, йому повідомлено про підозру.

Повідомляється, що під час обшуків правоохоронці виявили засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, флеш-носії та накопичувачі, дані з яких підтверджують злочинну діяльність.

На даний час досудове розслідування триває, встановлюються спільники та інші епізоди злочинної діяльності, зазначають в ОГП.