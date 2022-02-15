Подозрение в госизмене: силовики разоблачили 22-летнего кремлевского агитатора

Иван Росадf. фото с его Facebook

Силовики разоблачили и объявили подозрение в госизмене гражданину Украины, который вел подрывную деятельность в ущерб информационной безопасности Украины.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Правоохранители не называют имени подозреваемого, но, по данным источника УП, это 22-летний Иван Росада (внесенный также в список "Миротворца" за распространение российской пропаганды).

По данным СБУ, мужчина, позиционировавший себя "журналистом" и "лидером мнений", согласился на сотрудничество с представителями РФ.

По данным следствия, подозреваемый по заказу представителей СМИ Российской Федерации во время выступлений на находящихся под санкциями российских телеканалах, а также в социальных сетях распространял недостоверную информацию с целью манипулирования общественным мнением и дискредитации государственной власти.

Информация касалась якобы пребывания Украины под внешним управлением, а также он открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения.

Указано, что инструкции злоумышленник получал по электронным каналам связи, а оплату – через запрещенные электронные кошельки. Так называемый "журналист" регулярно отчитывался перед своими кураторами через специально созданный телеграмм-канал.

Следствием установлено, что злоумышленник регулярно уезжал за границу для личных встреч с российскими кураторами. С ними он обсуждал детали "информкампаний" и обналичивал финансирование преступных акций.

В дальнейшем кураторы сосредоточили его работу на дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Он начал организовывать фейковые проплаченные протестные акции в столице, отмечают в СБУ. Для этого, в частности, нанимал для "массовки" людей, которые должны имитировать социальное недовольство действующей властью.

Указывается, что последней задачей "медийщика" было начать сбор подписей за импичмент действующего президента. Злоумышленник согласился за денежное вознаграждение подделать более миллиона подписей, якобы от имени украинцев.

Сотрудники СБУ задержали псевдожурналиста.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, ему уведомлено о подозрении.

Сообщается, что в ходе обысков правоохранители обнаружили средства связи, компьютерную технику, флэш-носители и накопители, данные из которых подтверждают преступную деятельность.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, устанавливаются сообщники и другие эпизоды преступной деятельности, отмечают в ОГП.