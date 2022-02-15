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Рада ввела кримінальну відповідальність за антисемітизм

Мазуренко Альона Вівторок, 15 лютого 2022, 11:56
фото: ВР

Народні депутати підтримали закон про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

Джерело: засідання Верховної Ради

Деталі: Закон № 5110 вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

Зокрема, за прояви антисемітизму передбачається покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Ті ж самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою караються штрафом 8500 - 17000 гривень або позбавленням волі – 2-5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

За законом антисемітизмом в Україні визнається певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них.

Теми: Верховна Радазаконодавство
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