Боррель: у разі війни між РФ і Україною "Північний потік-2" не запрацює

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що у разі вторгнення РФ в Україну газопровід "Північний потік-2" не буде запущено в роботу.

Про це він сказав в ефірі BBC Radio 4, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

"Якщо буде війна між Росією та Україною, "Північний потік-2" не буде функціонувати", - заявив Боррель.

Він висловився більш прямо, ніж канцлер Німеччини Олаф Шольц, який уникає чіткої відповіді на це питання, хоча міністр закордонних справ Анналена Бербок виклала позицію Берліна.

Боррель також висловив впевненість у одностайній підтримці нових санкцій проти Росії всіма 27 державами-членами.

Як повідомлялося, глава МЗС Австрії Александр Шалленберг не вважає за доцільне робити газопровід "Північний потік-2" основою санкційного режиму проти РФ, щоб змінити її поведінку, оскільки проєкт ще не працює.