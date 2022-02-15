Боррель: у разі війни між РФ і Україною "Північний потік-2" не запрацює

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що у разі вторгнення РФ в Україну газопровід "Північний потік-2" не буде запущено в роботу.

Про це він сказав в ефірі BBC Radio 4, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

"Якщо буде війна між Росією та Україною, "Північний потік-2" не буде функціонувати", - заявив Боррель.

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Він висловився більш прямо, ніж канцлер Німеччини Олаф Шольц, який уникає чіткої відповіді на це питання, хоча міністр закордонних справ Анналена Бербок виклала позицію Берліна.

Боррель також висловив впевненість у одностайній підтримці нових санкцій проти Росії всіма 27 державами-членами.

Як повідомлялося, глава МЗС Австрії Александр Шалленберг не вважає за доцільне робити газопровід "Північний потік-2" основою санкційного режиму проти РФ, щоб змінити її поведінку, оскільки проєкт ще не працює.