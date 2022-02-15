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Боррель: в случае войны между РФ и Украиной "Северный поток-2" не заработает

Вторник, 15 февраля 2022, 12:32
Жозеп Боррель фото: GETTY IMAGES

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в случае вторжения РФ в Украину газопровод "Северный поток-2" не будет запущен в работу.

Об этом он сказал в эфире BBC Radio 4, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

"Если будет война между Россией и Украиной, "Северный поток-2" не будет функционировать", - заявил Боррель.

Он высказался более прямо, чем канцлер Германии Олаф Шольц, избегающий четкого ответа на этот вопрос, хотя министр иностранных дел Анналена Бербок изложила позицию Берлина.

Боррель также выразил уверенность в единодушной поддержке новых санкций против России всеми 27 государствами-членами.

Как сообщалось, глава МИД Австрии Александр Шалленберг не считает целесообразным делать газопровод "Северный поток-2" основой санкционного режима против РФ, чтобы изменить ее поведение, поскольку проект еще не работает.

Темы: Северный поток-2войнаРосcияУкраина


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