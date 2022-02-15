Омбудсмен: на окупованій Донеччині катують українця Погорєлова – у нього зламана рука, щелепа

Український політв’язень на окупованій Донеччині Олександр Погорєлов перебуває у критичному стані через тортури – у нього зламана рука, щелепа та болять нирки.

Джерело: Facebook-сторінка омбудсмена Людмили Денісової

Дослівно: "43-річний громадянин України Олександр Погорєлов п’ятий рік поспіль перебуває у незаконному ув’язненні на тимчасово окупованій території Донеччини…

Стан здоров’я Олександра - критичний: внаслідок тортур у нього зламана рука, щелепа, дуже болять нирки.

Представники окупаційної адміністрації утримують Олександра Погорєлова у підвалі СІЗО м. Донецька у камері-одиначці. Досі тривають так звані "судові засідання" - його звинувачують у "шпигунстві" на користь України. Через карантинні обмеження рідні не можуть передати Олександру передачі".

Деталі: Денісова звернулася до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Погорєлова і сприяти його негайному звільненню.

Омбудсмен закликала координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі ТКГ Шарлотту Реландер особисто втрутитись у ситуацію, щоб звільнити Погорєлова.

Погорєлов – житель Донецька, будівельник за спеціальністю. Після початку російської агресії виїхав до Києва, але час від часу приїжджав до рідних у тимчасово окупований Донецьк.

Окупанти викрали його 30 листопада 2017 року під час перетину КПВВ на тимчасово окупованій території, коли він повертався до столиці.

За кілька днів до будинку батьків у Донецьку прийшли з обшуками. Його матір звинуватили в "адмінпорушенні" та затримали на тридцять днів.

Зв’язку з ним не було понад два місяці. Батьки знайшли його лише 17 лютого 2018 року у СІЗО м. Донецька.

Окупанти звинувачують його у причетності до замаху на ватажка терористів Захарченка, якого підірвали 31 серпня 2018 року. Проте на час виходу сюжету, Погорєлов уже десять місяців перебував за ґратами у Донецьку.