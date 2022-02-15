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Омбудсмен: на оккупированном Донбассе пытают украинца Погорелова – у него сломана рука, челюсть

Алена МазуренкоВторник, 15 февраля 2022, 12:18
Омбудсмен: на оккупированном Донбассе пытают украинца Погорелова – у него сломана рука, челюсть
Александр Погорелов фото: FB омбудсмена

Украинский политзаключенный в оккупированной Донецкой области Александр Погорелов находится в критическом состоянии из-за пыток – у него сломана рука, челюсть и болят почки.

Источник: Facebook-страница омбудсмена Людмилы Денисовой

Дословно: "43-летний гражданин Украины Александр Погорелов пятый год подряд находится в незаконном заключении на временно оккупированной территории Донбасса…

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Состояние здоровья Александра - критическое: в результате пыток у него сломана рука, челюсть, очень болят почки.

Представители оккупационной администрации удерживают Александра Погорелова в подвале СИЗО г. Донецка в камере-одиночке. До сих пор продолжаются так называемые "судебные заседания" - его обвиняют в "шпионаже" в пользу Украины. Из-за карантинных ограничений родные не могут передать Александру передачи".

Детали: Денисова обратилась к руководству МККК в Украине и призвала срочно совершить визит к Погорелову и способствовать его немедленному увольнению.

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Омбудсмен призвала координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Шарлотту Реландер лично вмешаться в ситуацию, чтобы освободить Погорелова.

Погорелов – житель Донецка, строитель по специальности. После начала российской агрессии уехал в Киев, но время от времени приезжал к родным во временно оккупированный Донецк.

Оккупанты похитили его 30 ноября 2017 года во время пересечения КПВВ на временно оккупированной территории, когда он возвращался в столицу.

За несколько дней в дом родителей в Донецке пришли с обысками. Его мать обвинили в "админнарушении" и задержали на 30 дней.

Связи с ним не было более двух месяцев. Родители нашли его только 17 февраля 2018 года в СИЗО г. Донецка.

Оккупанты обвиняют его в причастности к покушению на главаря террористов Захарченко, которого взорвали 31 августа 2018 года. Однако на время выхода сюжета, Погорелов уже 10 месяцев находился за решеткой в ​​Донецке.

Темы: омбудсменполитзаключенныеДонбасс
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