Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Омбудсмен: на оккупированном Донбассе пытают украинца Погорелова – у него сломана рука, челюсть

Мазуренко Алена Вторник, 15 февраля 2022, 13:18
Александр Погорелов фото: FB омбудсмена

Украинский политзаключенный в оккупированной Донецкой области Александр Погорелов находится в критическом состоянии из-за пыток – у него сломана рука, челюсть и болят почки.

Источник: Facebook-страница омбудсмена Людмилы Денисовой

Дословно: "43-летний гражданин Украины Александр Погорелов пятый год подряд находится в незаконном заключении на временно оккупированной территории Донбасса…

Состояние здоровья Александра - критическое: в результате пыток у него сломана рука, челюсть, очень болят почки.

Представители оккупационной администрации удерживают Александра Погорелова в подвале СИЗО г. Донецка в камере-одиночке. До сих пор продолжаются так называемые "судебные заседания" - его обвиняют в "шпионаже" в пользу Украины. Из-за карантинных ограничений родные не могут передать Александру передачи".

Детали: Денисова обратилась к руководству МККК в Украине и призвала срочно совершить визит к Погорелову и способствовать его немедленному увольнению.

Омбудсмен призвала координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Шарлотту Реландер лично вмешаться в ситуацию, чтобы освободить Погорелова.

Погорелов – житель Донецка, строитель по специальности. После начала российской агрессии уехал в Киев, но время от времени приезжал к родным во временно оккупированный Донецк.

Оккупанты похитили его 30 ноября 2017 года во время пересечения КПВВ на временно оккупированной территории, когда он возвращался в столицу.

За несколько дней в дом родителей в Донецке пришли с обысками. Его мать обвинили в "админнарушении" и задержали на 30 дней.

Связи с ним не было более двух месяцев. Родители нашли его только 17 февраля 2018 года в СИЗО г. Донецка.

Оккупанты обвиняют его в причастности к покушению на главаря террористов Захарченко, которого взорвали 31 августа 2018 года. Однако на время выхода сюжета, Погорелов уже 10 месяцев находился за решеткой в ​​Донецке.

Темы: омбудсменполитзаключенныеДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк

видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину

фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Все новости...
омбудсмен
Украина официально признала Саакашвили потерпевшим – Денисова
Украинские заключенные голодают в ОРДЛО – Денисова
Интерпол признал, что РФ преследует режиссера Лавренчука по политическим мотивам – Денисова
Последние новости
04:28
Макрон поговорит по телефону с Зеленским, а затем с Путиным
03:28
В ОП планируют осенью начать строительство Музея Майдана
02:32
Блокада Оттавы: полиция начала аресты митингующих
01:37
В Ростовскую область РФ поступило 5 млрд рублей для выплат эвакуированным из ОРДЛО
00:45
Три человека погибли из-за мощного шторма "Энис" в Британии
00:27
РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк
00:21
видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину
23:37
фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире
23:11
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
22:48
"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ
Все новости...