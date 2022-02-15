Тепла погода продовжить радувати українців, а замість сонця будуть опади

У середу 16 лютого в Україні збережеться тепла погода, але збільшиться хмарність, пройдуть опади та посилиться вітер.

Джерело: прогноз Укргідрометцентру, який передає Інтерфакс-Україна

Деталі: У середу на території країни без істотних опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ із мокрим снігом. На північному сході та в Карпатах вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний.

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Температура вночі 0-5° морозу, у Сумській, Харківській та Луганській областях до 11° нижче нуля.

Вдень 2-7° тепла, у західних областях, Криму та на півдні Одеської області до 9°. У Карпатах уночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві у середу без опадів. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.

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У четвер 17 лютого в Україні місцями невеликий дощ, на Лівобережжі з мокрим снігом. Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях помірний дощ.

У північно-східній частині та в Карпатах вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер південно-західний із поривами.

Температура вночі 0-5° тепла, у східній частині до 2° морозу. Вдень 3-8 ° тепла, у південній частині 9-14°.

У Карпатах уночі невеликий сніг, удень значний мокрий сніг із дощем. Можливі пориви вітру. Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві вночі на четвер невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний із поривами. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, найвища температура вдень 16 лютого в Києві була зафіксована у 1957 році та склала 11,8° тепла, найнижча вночі – 23,3° морозу у 1911 році.