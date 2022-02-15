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Теплая погода продолжит радовать украинцев, а вместо солнца будут осадки

Евгений КизиловВторник, 15 февраля 2022, 13:27
фото Getty Images

В среду 16 февраля в Украине сохранится теплая погода, но увеличится облачность, пройдут осадки и усилится ветер.

Источник: прогноз Укргидрометцентра, который передает Интерфакс-Украина

Детали: В среду на территории страны без существенных осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь с мокрым снегом. На северо-востоке и в Карпатах ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер южный.

Температура ночью 0-5° мороза, в Сумской, Харьковской и Луганской областях до 11° ниже нуля.

Днем 2-7° тепла, в западных областях, Крыму и на юге Одесской области до 9°. В Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

В Киеве в среду без осадков. Температура ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла.

 

В четверг 17 февраля в Украине местами небольшой дождь, на Левобережье с мокрым снегом. Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях умеренный дождь.

В северо-восточной части и в Карпатах ночью и утром местами гололедица. Ветер юго-западный с порывами.

Температура ночью 0-5° тепла, в восточной части до 2° мороза. Днем 3-8° тепла, в южной части 9-14°.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем значительный мокрый снег с дождем. Возможны порывы ветра. Температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

В Киеве в ночь на четверг небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный с порывами. Температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.

 

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 16 февраля в Киеве была зафиксирована в 1957 году и составила 11,8° тепла, самая низкая ночью – 23,3° мороза в 1911 году.

Темы: погода


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