Зеленський вперше поговорив із прем'єром Японії

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда телефоном обговорили поточну ситуацію, безпекові виклики та інше.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Провів першу телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісіда. Говорили про поточну ситуацію в регіоні, безпекові виклики, консолідацію міжнародних зусиль, мирне врегулювання дипломатичним шляхом, інфраструктурні проєкти. Вдячний Японії за тверду підтримку".

Нагадаємо: Ексочільник МЗС Японії Фуміо Кісіда обійняв посаду прем’єра в жовтні 2021 року.