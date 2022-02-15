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Зеленський вперше поговорив із прем'єром Японії

Валентина РоманенкоВівторок, 15 лютого 2022, 12:53
Зеленський вперше поговорив із прем'єром Японії
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда телефоном обговорили поточну ситуацію, безпекові виклики та інше.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Провів першу телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісіда. Говорили про поточну ситуацію в регіоні, безпекові виклики, консолідацію міжнародних зусиль, мирне врегулювання дипломатичним шляхом, інфраструктурні проєкти. Вдячний Японії за тверду підтримку".

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Нагадаємо: Ексочільник МЗС Японії Фуміо Кісіда обійняв посаду прем’єра в жовтні 2021 року.

Теми: ЯпоніяЗеленський
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