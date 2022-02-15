Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский впервые поговорил с премьером Японии

Валентина РоманенкоВторник, 15 февраля 2022, 12:53
Зеленский впервые поговорил с премьером Японии
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида по телефону обсудили текущую ситуацию, вызовы безопасности и другое.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Провел первый телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисида. Говорили о текущей ситуации в регионе, вызовах безопасности, консолидации международных усилий, мирном урегулировании дипломатическим путем, инфраструктурных проектах. Благодарен Японии за твердую поддержку".

Реклама:

Напомним: Экс-глава МИД Японии Фумио Кисида занял должность премьера в октябре 2021 года.

Темы: ЯпонияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Япония
Япония сольет более миллиона тонн очищенной радиоактивной воды с Фукусимы в океан
Премьер Японии анонсировал помощь Украине на 7 миллиардов долларов
Японский Uniqlo вышел из РФ, отказавшись от аренды помещений для всех своих магазинов
Последние новости
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: