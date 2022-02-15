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Зеленский впервые поговорил с премьером Японии

Валентина РоманенкоВторник, 15 февраля 2022, 13:53
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида по телефону обсудили текущую ситуацию, вызовы безопасности и другое.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Провел первый телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисида. Говорили о текущей ситуации в регионе, вызовах безопасности, консолидации международных усилий, мирном урегулировании дипломатическим путем, инфраструктурных проектах. Благодарен Японии за твердую поддержку".

Напомним: Экс-глава МИД Японии Фумио Кисида занял должность премьера в октябре 2021 года.

Темы: ЯпонияЗеленский


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