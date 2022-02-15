Рада збирається пронумерувати нацгвардійців

Народні депутати ухвалили за основу законопроєкт, відповідно до якого службовці Національної гвардії повинні носити жетони з індивідуальними номерами.

Джерело: сайт Верховної Ради, пояснювальна записка до законопроєкту №3731

Деталі: Ухвалення законопроєкту за основу підтримали 326 депутатів, 3 утрималися і жоден не проголосував проти.

Згідно з пояснювальною запискою, автори законопроєкту пропонують внести зміни до закону "Про Національну гвардію" щодо довічного присвоєння кожному службовцеві індивідуального номеру.

Цей номер повинні нанести на металеві нагрудні жетони, у посвідченні гвардійців та на засобах індивідуального захисту (каски, бронежилети тощо).

Кабінет міністрів повинен забезпечити створення електронної бази даних, у якій кожен громадянин зможе за номером дізнатися ПІБ нацгвардійця, підрозділ та участь у завданнях з охорони громадського порядку.

Крім того, законопроєктом хочуть передбачити дисциплінарне покарання для службовців Нацгвардії, які приховають нагрудний жетон чи нашивки з номером із засобів захисту.

Законопроєкт зареєстрували ще в червні 2020 року. Серед авторів законопроєкту майже всі депутати фракції "Голос" спільно з колишнім депутатом Святославом Вакарчуком, а також кілька депутатів від фракції "Слуга народу", включно із заступником голови фракції Андрієм Мотовиловцем.

Чому це важливо: Під час Революції гідності взимку 2013-2014 року, у ході сутичок мітингувальників із силовиками з підрозділів Міністерства внутрішніх справ, зокрема розформованим підрозділом спецназу "Беркут", журналісти та правозахисники не могли ідентифікувати особи силовиків, які порушували права громадян.

Після подій Революції гідності, внаслідок тиску громадськості та правозахисників МВС підтримало законодавчі зміни, які вимагають від представників Національної та патрульної поліції носити жетони з індивідуальними номерами.

Проте Нацгвардія є окремим військовим формуванням МВС, яке, втім, долучають до охорони громадського порядку на протестах, мітингах тощо та для охорони урядових будівель. Тому в ході конфліктних ситуацій чи неправомірної поведінки нацгвардійців стосовно громадян, на думку авторів законопроєкту, важливо мати змогу ідентифікувати особу порушника з боку Нацгвардії.