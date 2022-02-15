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Рада собирается пронумеровать нацгвардейцев

Денис КарловскийВторник, 15 февраля 2022, 14:18
Иллюсративное фото пресс-службы Нацгвардии

Народные депутаты приняли за основу законопроект, согласно которому военнслужащие Национальной гвардии должны носить жетоны с индивидуальными номерами.

Источник: сайт Верховной Рады, пояснительная записка к законопроекту №3731

Детали: Принятие законопроекта за основу поддержали 326 депутатов, 3 воздержались и ни один не проголосовал против.

Согласно пояснительной записке, авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон "О Национальной гвардии" по пожизненному присвоению каждому служащему индивидуального номера.

Этот номер должны нанести на металлические нагрудные жетоны, в удостоверении гвардейцев и средствах индивидуальной защиты (каски, бронежилеты и т.д.).

Кабинет министров должен обеспечить создание электронной базы данных, в которой каждый гражданин сможет по номеру узнать ФИО нацгвардейца, подразделение и участие в задачах по охране общественного порядка.

Кроме того, законопроектом хотят предусмотреть дисциплинарное наказание для служащих Нацгвардии, скрывающих нагрудный жетон или нашивку с номером средств защиты.

Законопроект был зарегистрирован еще в июне 2020 года. Среди авторов законопроекта указані почти все депутаты фракции "Голос", включая бывшего депутата Святослава Вакарчука, а также несколько депутатов от фракции "Слуга народа", включая заместителя председателя фракции Андрея Мотовиловца.

Почему это важно: Во время Революции достоинства зимой 2013-2014 года, в ходе столкновений митингующих с силовиками из подразделений Министерства внутренних дел, в частности, расформированным подразделением спецназа "Беркут", журналисты и правозащитники не могли идентифицировать личности силовиков, которые нарушали права граждан.

После событий Революции достоинства, вследствие давления общественности и правозащитников МВД поддержало законодательные изменения, требующие от представителей Национальной и патрульной полиции носить жетоны с индивидуальными номерами.

Однако Нацгвардия является отдельным военным формированием МВД, которое, впрочем, привлекается к охране общественного порядка на протестах, митингах и для охраны правительственных зданий. Поэтому в ходе конфликтных ситуаций или неправомерного поведения нацгвардейцев в отношении граждан, по мнению авторов законопроекта, важно иметь возможность идентифицировать личность нарушителя со стороны Нацгвардии.

Темы: НацгвардияМВДмитингиправа человека


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