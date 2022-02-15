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Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим

Валентина РоманенкоВівторок, 15 лютого 2022, 14:05
Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим
АЛІНА ПАШ ФОТО: INSTAGRAM

Державна прикордонна служба не видавала переможниці Нацвідбору на Євробачення-2022 співачці Аліні Паш довідку про законний перетин адмінмежі з окупованим Кримом через КПВВ Чаплинка у 2015 році.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП

Пряма мова: "Держприкордонслужба проаналізувала інформацію, що була поширена Суспільним мовником України про документ, начебто, наданий відомством фізичній особі для представлення в рамках відбору на Євробачення.

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Повідомляємо, нам не відомо, що за документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався, та під таким номером нікому не надавався.

Відомство також отримало офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії України щодо підтвердження створення такого документу. В найближчий час мовник отримає нашу відповідь".

Деталі: Водночас Демченко уточнив УП, що наразі підрозділ ДПСУ опрацьовує відповідь на звернення самої Аліни Паш щодо її перетину кордону, яке надійшло і зареєстроване у відомстві.

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Що передувало: На пресконференції 14 лютого голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький сказав, що до отримання інформації від ДПСУ не готовий підписувати угоду з Паш. Він також зазначив, що у випадку, якщо організатори "Євробачення" побачать ознаки політизації відбору, Україна може залишитися поза конкурсом цього року.

Сама виконавиця в Instagram пояснила, що вищевказану довідку доручила отримати своїй команді. Також Паш підтвердила, що подала повторний запит прикордонникам. Вона наполягає, що не порушувала закон та має намір довести свою правоту.

Пряма мова Паш: "Я хворіла, тому дала письмовий дозвіл представнику команди запросити довідку від Прикордонної служби України. По довіреності було надіслано цей запит, відповідь прийшла досить пізно, майже в день відбору. Представник моєї команди відразу надав докази Суспільному.

Також я подала повторний запит, аби отримати таку довідку безпосередньо в свої руки. Як тільки вона буде у мене, я оприлюдню її в своєму акаунті в Instagram. І я буду брати стільки довідок скільки потрібно, аби довести, що я нічого не порушувала".

Теми: ЄвробаченняПрикордонна службаскандал
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